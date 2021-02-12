Стало известно о состоянии сбитого машиной двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо. Об этом сообщается в Twitter команды «Альпин», за которую со следующего сезона будет выступать испанец.

По информации источника, Алонсо был доставлен в больницу в Швейцарии, где ему диагностировали перелом верхней челюсти. Испанец был успешно прооперирован. Он должен будет находиться в клинике под наблюдением врачей два дня, после чего вновь сможет приступить к тренировкам. В команде ожидают, что гонщик будет готов к началу сезона «Формулы-1».

Алонсо попал в ДТП 11 февраля. Гонщика сбил автомобиль во время велотренировки недалеко от швейцарского города Лугано.

Для Алонсо выступление за «Альпин» должно стать дебютным. Он провел в «Формуле-1» 17 сезонов и выступал за команды Minardi, Renault, McLaren и Ferrari. Испанец дважды побеждал в чемпионате: в 2005 и 2006 годах. Новый сезон чемпионата стартует в конце марта в Бахрейне.