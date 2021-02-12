Лукашенко пошутил о чуйке задумавшегося о взятке гаишника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по его инициативе в стране устраивают проверки сотрудников ГАИ, берут ли они взятки. Видеозапись доступна в Telegram-канале «Пул Первого», близкого к пресс-службе главы государства.
«Последнюю проверку осуществили — ни один не взял. Один рассуждал на эту тему, к моему стыду, напротив Дворца Независимости. Ему предложили, он начал эту тему обсуждать, а потом: "Не-не-не, идите. Не сегодня и не завтра, идите". То есть у него сработала эта чуйка. И десятки были подходов — ни один. Это гордость! Вы же мои дети», — пошутил президент.
Ранее Лукашенко призвал сторонников мирного и спокойного развития страны сжать зубы, собраться и пережить сложный период.
11 февраля Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, заявил, что проект новой Конституции будет вынесен на референдум в начале 2022 года. Он отметил, что, приняв ее, придется переделать многие законы. И тогда, по словам Лукашенко, решится вопрос, «когда он уйдет».
По его словам, полномочия президента будут радикально перераспределены, так как в настоящий момент они тяжелы для одного человека. При этом Белоруссия должна оставаться президентской республикой, считает Лукашенко.