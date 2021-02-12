Сотни детей-гимнастов пожаловались на жестокое обращение

Сотни несовершеннолетних гимнастов и гимнасток в Великобритании обратились с жалобами на жестокое обращение со стороны тренеров. Об этом сообщает The Guardian.

В июле прошлого года Национальное общество предупреждения жестокого обращения с детьми (NSPCC) организовало специальную горячую линию для потенциальных жертв насилия. За это время поступило 220 обращений. Более половины жалоб оказались настолько серьезными, что к делу была привлечена полиция.

Летом 2020 года публично о распространении насилия в гимнастике высказались члены сборной Великобритании Кэтрин Лайонс и Лиза Мейсон. Они рассказали о том, что с детства сталкивались со случаями жестокости и издевательств со стороны тренеров.

В июле 2020-го сингапурская фигуристка китайского происхождения Юй Шужань рассказала о многолетнем физическом насилии со стороны тренера. Спортсменка занималась катанием в Китае.