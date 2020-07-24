Фигуристка рассказала о многолетних побоях от тренера

Сингапурская фигуристка китайского происхождения Юй Шужань рассказала о многолетнем физическом насилии со стороны тренера. Об этом она написала в своем Instagram.

19-летняя спортсменка призналась, что ее регулярно били чехлом от коньков за ошибки на тренировках. Насилие Шужань терпела с 11 лет. Она также отметила, что тренер регулярно угрожал ей побоями, а иногда наносил удары по руками или ногам без предупреждения.

«Когда мне было девять лет, меня спросили, готова ли я на все ради участия в Олимпиаде. Тогда я сказала "да". Если бы я только знала, на что я даю согласие», — пишет Шужань.

Шужань тренировалась в Китае. Она стала первой фигуристкой, которая представила Сингапур на международных соревнованиях.В сезоне-2017/2018 она завоевала золото на Играх Юго-Восточной Азии в одиночном катании. Также она приняла участие на чемпионате мира и на первенстве четырех континентов.