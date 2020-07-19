Партнер погибшей фигуристки-чемпионки решил вернуться в катание «ради нее»

Австралийский фигурист Харли Уиндзор заявил о желании вернуться к катанию после трагической гибели его бывшей партнерши Екатерины Александровской. Его слова приводит РИА Новости.

«Я хочу сделать это ради нее», — утверждает спортсмен. При этом Уиндзор не намерен менять спортивное гражданство и продолжит выступать за Австралию.

18 июля стало известно, что российская и австралийская фигуристка Александровская выпала из окна шестиэтажного дома. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире спортсменки предсмертную записку. Как выяснилось позже, россиянка страдала от депрессии, которая развилась у нее на фоне травмы и, как следствие, перерыва в тренировочном процессе.

В паре с Уиндзором Александровская завоевала золото на чемпионате мира среди юниоров. Кроме того, на их счету две победы на первенстве Австралии. В феврале 2020-го пара распалась.

Александровская родилась в России. В 2016 году она сменила спортивное гражданство и начала представлять Австралию на международных стартах.