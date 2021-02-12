Россия
 
Последние новости
Россия заявила о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом
Раскрыта повестка встречи Лукашенко и Путина
Турист выяснил у жителей Турции удивляющие их привычки россиян
Оценена вероятность снижения ставок по ипотеке в России в 2021 году
ФСБ задержала двух боевиков из банды Басаева
Белорусского оппозиционера Знака обвинили в экстремизме
Третий ведомый Су-57 станет незаметным
Оскорбленному Навальным ветерану снова стало плохо перед судом
Назван новый руководитель Пенсионного фонда России
Новости партнеров
Прослушать новость

В ВОЗ оценили решение ослабить коронавирусные ограничения в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Решение российских властей ослабить коронавирусные ограничения в стране можно назвать мужественным, оно поможет перезапустить экономику и снять психологическое напряжение в обществе. Такую оценку в разговоре с РБК высказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, в России проведена большая работа по информированию населения о течении пандемии. «Много сделано для просвещения людей, для понимания, что пандемия не ушла, и мы вместе сможем ее преодолеть даже в каком-то более релакс-режиме», — сказала она.

Вуйнович отметила, что сейчас в стране наблюдается спад заболеваемости. Но если эпидемическая ситуация начнет ухудшаться, ограничения надо будет вернуть.

Ранее стало известно, что Вуйнович привилась российской вакциной от COVID-19.

10 февраля сообщалось, что руководство Чечни решило отменить обязательный масочный режим в республике. До этого аналогичное решение было принято в Удмуртии. В правительстве заявили, что субъекты не имеют права на снятие этого ограничения, поскольку оно было введено на федеральном уровне.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Представитель ВОЗ в России — РБК: «Новые штаммы — сменивший форму враг»
В правительстве опровергли право регионов отменять масочный режим
Кадыров отменил обязательное ношение масок в Чечне
Представитель ВОЗ в России привилась российской вакциной от коронавируса
ВОЗ дала совет России по борьбе с коронавирусом