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На Украине стоматолог избила ребенка о кушетку во время приема

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Стоматолог из украинского города Ровно избила восьмилетнюю девочку во время приема. Кадры из медицинского кабинета опубликовал РЕН ТВ.

На видео заметно, что ребенок во время процедуры дергается на кушетке, в то время как ее крепко держат стоматолог и ее ассистент. После этого врач берет девочку за голову и несколько раз бьет ее о кушетку.

Как утверждает портал «Страна.ua», инцидент, запечатленный на видео, произошел полгода назад. Отмечается, что кадры опубликовала бывшая работодательница стоматолога Инны Кравчук. После четырех лет работы у женщины она уволилась и открыла собственную клинику.

Кроме того, в сети стали появляться и другие доказательства рукоприкладства врача. Например, на одном из приемов она угрожала трехлетнему ребенку уколом и била его по рукам. «Видео — ненастоящее, я не била детей. Ко мне запись на два месяца вперед. Если бы я была плохая, думаете, у меня были бы клиенты? Я уже обратилась к адвокату», — заявила стоматолог в интервью с изданием.

Ранее сообщалось, что жительница Хмельницкой области Украины до смерти избила четырехлетнюю дочь и свалила вину на приступ эпилепсии. После избиения малышка провела в коме 26 дней, но так и не пришла в сознание.

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