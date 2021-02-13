На Украине стоматолог избила ребенка о кушетку во время приема

Стоматолог из украинского города Ровно избила восьмилетнюю девочку во время приема. Кадры из медицинского кабинета опубликовал РЕН ТВ.

На видео заметно, что ребенок во время процедуры дергается на кушетке, в то время как ее крепко держат стоматолог и ее ассистент. После этого врач берет девочку за голову и несколько раз бьет ее о кушетку.

Как утверждает портал «Страна.ua», инцидент, запечатленный на видео, произошел полгода назад. Отмечается, что кадры опубликовала бывшая работодательница стоматолога Инны Кравчук. После четырех лет работы у женщины она уволилась и открыла собственную клинику.

Кроме того, в сети стали появляться и другие доказательства рукоприкладства врача. Например, на одном из приемов она угрожала трехлетнему ребенку уколом и била его по рукам. «Видео — ненастоящее, я не била детей. Ко мне запись на два месяца вперед. Если бы я была плохая, думаете, у меня были бы клиенты? Я уже обратилась к адвокату», — заявила стоматолог в интервью с изданием.

Ранее сообщалось, что жительница Хмельницкой области Украины до смерти избила четырехлетнюю дочь и свалила вину на приступ эпилепсии. После избиения малышка провела в коме 26 дней, но так и не пришла в сознание.