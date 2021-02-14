Боксер нокаутировал фаворита «сокрушительным ударом»

Мексиканский боксер Маурисио Лара одержал победу над британцем Джошем Уоррингтоном на стадионе Уэмбли в Лондоне. Видео доступно в Twitter-аккаунте DAZN Boxing.

30-летний британец вышел в ринг в статусе фаворита противостояния. Однако он не справился с хуком в исполнении Лары в девятом раунде.

Lara stops Warrington and gets the upset victory! 🥊 pic.twitter.com/16CG8KrYiS — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 13, 2021

Обозреватель The Sun назвал удар в исполнении 22-летнего мексиканца сокрушительным. Уоррингтон рухнул на канвас, хотя позже пришел в себя. Медики на стадионе не выявили серьезных проблем со здоровьем британца. При этом его отправили на дополнительное обследование в больницу.

Уоррингтон уступил впервые в своей карьере. До встречи с Ларой он шел на серии из 30 побед, семь из которых были добыты нокаутом. Для мексиканского боксера победа над британцем стала 22-й в профессиональной карьере при двух поражениях.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



