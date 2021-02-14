«Эвертон» на своем поле проиграл новичку АПЛ

«Эвертон» на своем поле проиграл «Фулхэму» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 14 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Джош Майя.

Победа позволила новичку АПЛ «Фулхэму» набрать 18 очков, команда находится на 18-м месте в чемпионате. В активе «Эвертона» 37 очков, команда находится на седьмой позиции.

Эвертон в следующем туре 17 февраля на своем поле примет «Манчестер Сити». «Фулхэм» в тот же день на выезде встретится с «Бернли».

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