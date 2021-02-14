Найден новый способ борьбы с облысением

В японском институте физико-химических исследований RIKEN разработан новый способ борьбы с облысением. Об этом сообщает Eurekalert со ссылкой на статью, опубликованную в научном журнале Scientific Reports.

Группа исследователей под руководством Такаси Цудзи пыталась найти методы восстановления волос из стволовых клеток. Для этого они культивировали стволовые клетки мышиных фолликул шерсти и усов в различных средах. После проверки 220 комбинаций различных ингредиентов ученые обнаружили, что лучший результат демонстрирует смесь из пяти ингредиентов (среда NFFSE) при высевании клеток на определенной разновидности коллагена.

Рост волос у людей и других млекопитающих представляет непрерывный циклический процесс, при котором отдельные волосы растут, затем выпадают и вырастают вновь. Как выяснилось, 81 процент волосяных фолликул, выращенных из стволовых клеток в среде NFFSE, выдерживают не менее трех таких циклов. У 79 процентов фолликул в других средах волосы переставали расти после выпадения.

Наша система выявила метод циклической регенерации волосяных фолликул из стволовых клеток. В ближайшем будущем она поможет сделать регенерационную терапию фолликул реальностью Такаси Цудзи

Ранее новозеландский диетолог Райан Раман (Ryan Raman) назвал сельскохозяйственные культуры, помогающие в борьбе с облысением. Эксперт утверждает, что при выпадении волос полезно есть авокадо. В одном плоде авокадо содержится около 20 процентов дневной нормы витамина Е.