Против Михаила Боярского возбудили исполнительное производство

Народный артист России Михаил Боярский попал в базу судебных приставов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на портал УФССП по Санкт-Петербургу.

12 февраля в отношении актера было возбуждено исполнительное производство из-за неуплаты штрафа за нарушение ПДД. Артист должен заплатить три тысячи рублей.

Согласно КоАП, на уплату штрафа нарушителю дается 60 дней, а также десять дней на обжалование. Однако Боярский пропустил все сроки. Теперь ему предстоит разбираться с судебными приставами.

Михаила Боярского нередко застают за нарушением правил дорожного движения. Большинство штрафов артист получил за превышение скорости и за парковку в неположенном месте.