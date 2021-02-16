Живую корову в Казахстане подвесили на кране и подняли на крышу многоэтажки

В столице Казахстана Нур-Султане живую корову подвесили на строительном кране и подняли на крышу строящегося многоэтажного дома. Об этом пишет Tengrinews.kz.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что животное привязано за ноги к стреле крана. Его поднимают на верхний уровень здания, где несколько мужчин снимают корову.

Департамент полиции Нур-Султана сообщил, что по данному факту проводится проверка. Нарушителя привлекут к ответственности. В Министерстве сельского хозяйства также заявили, что проводят проверку.

Ранее стало известно о корове, которая осталась жива после четырех выстрелов в голову. Животное хотели пустить под нож, но после нескольких неудачных попыток передумали и оставили в покое.

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