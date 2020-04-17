Выжившую после четырех выстрелов в голову корову решили не есть

В Таиланде корова выжила после четырех выстрелов в голову. Как сообщает Daily Mail, фермер решил не пускать под нож живучее парнокопытное.

43-летний Сомпорн Наджин (Somporn Najin), фермер из таиландской провинции Транг, купил корову, чтобы зарубить ее к традиционному семейному застолью. Он рассказал, что выстрелил в голову животного из пистолета 22 калибра, однако пуля не смогла пробить шкуру парнокопытного.

Тогда Наджин еще два раза выстрелил в нее, но снова не смог прострелить ее шкуру, и корова осталась жива. Лишь с четвертой попытки, когда мужчина решил сменить пистолет на дробовик, ему удалось сбить неподатливое животное с ног.

Наджин отвернулся и отошел, чтобы отпраздновать убийство коровы, но, когда вернулся, обнаружил, что парнокопытное сбежало. Через 15 дней корова как ни в чем не бывало вернулась туда, где фермер видел ее в последний раз.

Отчаявшийся Наджин обратился в местный департамент животноводства и попросил усыпить корову, однако и дротик с транквилизатором не смог прострелить ее шкуру. После этого мужчина решил, что не будет убивать корову, и дал ей кличку Бунрод (Boonrod), что с тайского переводится как «спасенная удачей».

Один из местных жителей рассказал, что в их деревне есть легенда о неубиваемой корове, но никто и никогда раньше с ней не встречался.

Ранее сообщалось о побеге коровы с фермы на территории немецкой Баварии. Беглянка повалила пытавшегося задержать ее фермера на землю и сбежала в город, где разрушила теплицу, сломала скутер и повредила полицейскую машину. После четырехчасовой погони на автомобилях и вертолете полицейским удалось задержать парнокопытное.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!