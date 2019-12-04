Фермеры заставили коров пастись среди трупов их сородичей

Британская туристка пристыдила австралийских фермеров за то, что они оставляют скот умирать от жары на пастбищах. Видео опубликовано на YouTube-канале активистки.

Выступающая под псевдонимом Mooing Mippy защитница животных ехала из Дарвина в Квинсленд и заметила несколько мертвых коров в поле недалеко от дороги.

Активистка подошла вплотную к забору, за которым животные паслись среди останков скота. «У коров, как известно, есть семья и друзья, они создают эмоциональные связи. И сейчас этим бедным животным приходится пастись рядом со своими мертвыми друзьями и членами семьи. Им приходится наблюдать, как они медленно умирают возле забора, пока люди просто проезжают мимо», — негодовала туристка.

Она обвинила фермеров в дискриминации коров и овец и потребовала от общественности каких-то действий, поскольку коровы чувствуют «боль и страдание».

Ранее жители деревни Брэмшоу в графстве Гэмпшир на юге Англии обеспокоились жестокими убийствами животных при загадочных обстоятельствах. В окрестностях были найдены трупы двух овец, а также израненная корова и два теленка. На их шкурах были изображены пентаграммы.

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