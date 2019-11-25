В Черном море утонули 14 тысяч овец

В Румынии перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Судно Queen Hind под флагом Палау опрокинулось 24 ноября по неизвестной причине вскоре после выхода из местного порта Мидия. Запертые в клетках животные оказались под водой. Лишь нескольким овцам удалось выбраться, их подобрали спасатели.

Почти все моряки, 22 гражданина Сирии, не пострадали, только один был доставлен в больницу с переохлаждением.

Корабль направлялся в портовый город Джидда в Саудовской Аравии.

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