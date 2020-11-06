Жители российских деревень пожаловались на гуляющее стадо коров

Жители нескольких деревень в Тверской области пожаловались на стадо коров и быков, которые свободно гуляют по участкам и портят имущество. Россияне рассказали изданию TVERIGRAD.RU, что страдают от этих животных на протяжении семи лет.

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Проблема затронула тверской поселок Приволжский, а также деревни Кочнево, Шепелиху, Шурманку, Пелагеинское, Сенькино и Поповку. Оказалось, что стадо из 13 коров, трех быков и телят принадлежит местной ферме. Ее хозяйка, которая также управляет мясным магазином, не оборудовала для животных загон, и они стали свободно ходить по дорогам и участкам. По словам жителей, скот уже испортил машины, погнул заборы и затоптал огороды. Одна из жительниц отметила, что пожилые люди и дети опасаются выходить на улицу из-за страха встречи с агрессивными коровами и быками.

Жители сел рассказали, что несколько раз обращались в администрацию поселения и в отдел по ветеринарии, а также в Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Однако ни одно из ведомств не смогло решить вопрос и сослалось на отсутствие полномочий. Ситуацию с разгуливающим стадом журналистам прокомментировали местные власти. Они заявили, что в курсе происходящего в деревнях, однако отметили, что в настоящий момент они не знают, как решить проблему. Как выяснили представители издания, отпугивать стадо жителям помогают сотрудники полиции.

В сентябре подобная ситуация произошла в селе Березово Тульской области. Его жители выступили против незаконного приюта и пожаловались на гуляющих без присмотра собак, лошадей и быка. Выяснилось, что хозяйка не содержала животных в вольерах, и они могли гулять рядом с жилыми домами. В итоге из-за незаконного содержания животных женщина попала под суд.

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