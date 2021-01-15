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Жители российского города пожаловались на устроившую бойню коров пенсионерку

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Кадр: Андрей Мардасов / YouTube

Жители города Сергиева-Посада пожаловались на пенсионерку, которая содержит коров и выгуливает их, привязывая к забору местного детского сада. Горожане предположили, что россиянка разделывает животных у себя в квартире. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, 80-летняя женщина проживает в трехкомнатной квартире в одном из домов микрорайона ПМК, где располагаются старые частные сараи. После появления скота, соседи пенсионерки начали подозревать, что она устроила на своем балконе бойню. «Ходят слухи, что разделывает она их у себя на балконе. Однажды, видимо, столько крови было во время разделки, что она стала капать с потолка соседке на первый этаж», — рассказали жители.

Жильцы также недовольны, что женщина не ухаживает за животными. Оказалось, что раньше она держала их в сарае, но постройка развалилась, и коровы остались без жилья. Соседи опасаются, что в таких условиях животные могут погибнуть от холода. Однако пенсионерка заявила, что животные живут в безопасности, а около забора находятся «на выпасе».
В итоге одна из активисток сделала публикацию в соцсети «ВКонтакте» и призвала пользователей обратить внимание на ситуацию. Она подчеркнула, что обращалась в полицию, но сотрудники ведомства не решили проблему.

В ноябре 2020 года на стадо коров, быков и телят пожаловались жители нескольких деревень в Тверской области. Оказалось, что животные свободно ходили по дорогам и участкам, затаптывая огороды. По словам жителей, некоторые из них стали опасаться выходить на улицу. Они также обращались к местным властям, но на тот момент проблему решить не удалось.

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