Галустян пошутил над Дзюбой из-за утечки интимного видео

Бывший участник КВН, комик Михаил Галустян дал совет форварду «Зенита» Артему Дзюбе, который оказался в центре скандала после утечки интимного видео. О ситуации юморист порассуждал в интервью YouTube-каналу «Макарена».

«В чем Дзюба борщанул, так это в том, что он это снимал. Братан, ты нахрена снимаешь такие вещи? Неужели ты не понимаешь, что это могут хакнуть, багнуть и чего-то там еще?» — пожурил он футболиста. Комик пошутил, что Дзюбе следовало бы снимать интимный процесс на «Полароид», чтобы не допустить утечки.

При этом сам Галустян заверил, что его телефон чистый, и он в принципе не снимает компрометирующие видео.

В ноябре 2020-го в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. В итоге игрока не вызвали на ноябрьские матчи сборной. Футболист также лишился капитанской повязки в «Зените». После утечки ролика и победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что допускает ошибки, в которых винит только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его.