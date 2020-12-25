Галустян рассказал об отвратительном самочувствии из-за заражения коронавирусом

Комик Михаил Галустян рассказал, что переболел коронавирусом. В Instagram он вспомнил отвратительное самочувствие из-за заражения инфекцией и объяснил, с какими симптомами столкнулся.

По словам юмориста, в ноябре у него пропало обоняние и вкус. «Впервые в жизни попробовал безвкусные эклеры, котлеты и многое другое. Скажу честно, было не очень», — шутливо отметил Галустян.

Он подчеркнул, что болел достаточно длительное время. «Самочувствие было отвратительное, и оказалось, что у меня поражено около 20 процентов легких», — добавил шоумен.

«Очень хочу, чтобы ни один человек на планете не сталкивался с трудностями, которые тащит за собой ковид», — пожелал Галустян. Он заключил, что уважает тех, кто в настоящее время работает над вакцинами от вируса и участвует в испытаниях.

В августе сообщалось, что Галустян обращался в одну из московских больниц с жалобами на боли в области сердца. По информации источника, у юмориста тогда была диагностирована нестабильная стенокардия.

Галустян — бывший капитан команды КВН «Утомленные солнцем» и экс-резидент Comedy Club. Комик принимал участие и в других проектах ТНТ. В 2020 году коронавирусом переболели и другие юмористы. Так, о проблемах со здоровьем сообщали у Сергея Светлакова.