Российские власти удивились сообщениям о росте цен на колбасу

Мясопереработчики не жаловались на рост стоимости сырья в последнее время. Таким образом в Минсельхозе прокомментировали сообщения о том, что производители колбас, сосисок и другой мясопродукции просят торговые сети поднять цены на 10-15 процентов, передает ТАСС.

Такой запрос вызвал удивление у российских властей, поскольку, по их данным, внутренний рынок хорошо обеспечен основными видами мяса, что способствует стабильной стоимости продукции.

В министерстве напомнили, что таможенно-тарифные меры регулирования в отношении зерна и масличных снизят расходы животноводов на корм, а значит, производство станет дешевле. В совокупности этот факт и растущая конкуренция не должны, по мнению чиновников, привести к росту цен для конечного потребителя.

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По официальным данным, на 10 февраля цены производителей на свинину составляют 151,8 рубля за килограмм, это лишь немногим выше, чем в 2019 и 2018 годах (147,8 и 149,6 рубля). Куриное мясо в убойном весе в настоящее время даже дешевле, чем год назад: 113,8 рубля за килограмм против 114,9 рубля.

О просьбе мясопереработчиков говорится в материале «Коммерсанта». Получение такого запроса подтвердили в сети гипермаркетов «Лента». Коммерческий директор АПФ «Наша житница» Артем Кудимов подчеркнул, что без повышения цен на конечную продукцию предприятия будут нести убытки.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин полагает, что причиной роста цен стала не мясо само по себе, а другие расходы переработчиков: специи, стоимость которых привязана к валюте, оболочка, упаковка, транспорт, электроэнергия. При этом он полагает, что ретейлеры проигнорируют запросы поставщиков.