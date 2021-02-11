Нехватку бананов в России опровергли

Крупнейшие торговые сети России опровергли нехватку бананов в стране, информация о которой появилась 11 февраля. Их заявление приводит ТАСС.
Представители сетей сообщили, что поставки бананов стабильны, а роста закупочных цен в последнее время зафиксировано не было. Так, в «Магните» отметили, что гарантированными поставками бананов обеспечен почти весь плановый объем продаж до конца года.
Представитель X5 Retail рассказал, что роста цен в обозримом будущем удастся избежать благодаря разработанным компанией собственным инструментам импорта. Также об отсутствии проблем сообщили в «Ашане».
Ранее 11 февраля СМИ написали о возможном дефиците бананов, который угрожает России. В качестве причин указывались неурожай в Эквадоре, одной из главных мировых стран-экспортеров бананов, сезонный высокий спрос и сложности в порту Санкт-Петербурга, где на разгрузку не могут встать несколько судов с фруктами.