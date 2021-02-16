Кремль прокомментировал суд над Навальным фразой «оскорблять ветеранов нельзя»

Оскорблять ветеранов нельзя, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя судебный процесс над Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенный Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) по делу о клевете на ветерана. Об этом сообщает ТАСС.

«Оскорблять ветеранов в нашей стране нельзя», — сказал Песков.

Ранее во вторник Бабушкинский суд Москвы отложил на 20 февраля слушания по делу о клевете. В этот же день Мосгорсуд запланировал рассмотрение жалобы Навального и его защиты на решение Симоновского суда столицы, который заменил ему условное наказание на реальный срок в два года и восемь месяцев лишения свободы по делу «Ив Роше».

16 февраля завершились прения сторон по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Подсудимому попросили назначить по совокупности преступлений 3,5 года лишения свободы и штраф 950 тысяч рублей.

Сторона обвинения опирается на слова Навального в отношении участников ролика в поддержку конституционных изменений. В частности, Навальный назвал их продажными холуями, бессовестными людьми и предателями. Помимо ветерана, в ролике снялись дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.