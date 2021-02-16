Боль в ногах оказалась симптомом смертельно опасной болезни

В британском Фонде борьбы с раком простаты сообщили, что боль в ногах может быть симптомом смертельно опасной болезни — рака предстательной железы. Об этом пишет Express.

В случае появления боли в бедрах, позвоночнике или верхней части ног специалисты рекомендуют обратиться к врачу для проведения исследования.

Также оказалось, что к признакам рака предстательной железы относятся проблемы с эрекцией, дискомфорт при эякуляции, проблемы с мочеиспусканием, а также присутствие крови в семенной жидкости.

Ранее специалисты международного Фонда рака легких раскрыли неожиданный признак онкологического заболевания. По их словам, необъяснимые охриплость и ослабление голоса могут свидетельствовать о наличии рака легких. Специалисты пояснили, что изменения голоса могут быть вызваны раковой опухолью, которая давит на гортанный нерв в грудной клетке. Отмечается, что изменения в голосе чаще являются признаком рака правого легкого, чем левого.