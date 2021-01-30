Раскрыт неожиданный признак рака легких

Специалисты международного Фонда рака легких раскрыли неожиданный признак онкологического заболевания. Об этом сообщает Express.

По их словам, необъяснимые охриплость и ослабление голоса могут свидетельствовать о наличии рака легких. Специалисты пояснили, что изменения голоса могут быть вызваны раковой опухолью, которая давит на гортанный нерв в грудной клетке. Отмечается, что изменения в голосе чаще являются признаком рака правого легкого, чем левого. При появлении подобных симптом специалисты рекомендуют немедленно обратиться врачу.

Ранее ученые разработали новый метод лечения рака поджелудочной железы, который считается самым смертоносным видом данного заболевания. Исследователи выяснили, что рак поджелудочной можно лечить с помощью измененного вируса оспы.