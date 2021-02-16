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США заявили о своем праве на ответ после обстрела военной базы в Ираке

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Фото: Thaier Al-Sudani / REUTERS

США оставляют за собой право на ответ после обстрела в Ираке американской базы. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

Она указала, что пока неясно, кто именно стоит за этим нападением. Сейчас США совместно с иракскими партнерами работают над установлением виновных.

Псаки подтвердила, что при нападении погиб один гражданский служащий, также пострадали несколько представителей международной коалиции, включая одного американского военнослужащего и ряд специалистов США.

Об ударе по территории базы и гражданского аэропорта рядом с ней сообщалось ранее 16 февраля. Тогда район был обстрелян четырнадцатью ракетами калибром 107 миллиметров. Ответственность за нападение никто на себя не взял. По информации издания Politico, предыдущие подобные атаки устраивали местные группы боевиков-шиитов, связанные с Ираном.

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