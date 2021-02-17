Тьерри Анри захотели вернуть в Англию

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри может вернуться в Англию стать тренером «Борнмута», выступающего в Чемпионшипе. Об этом сообщает The Sun.

43-летний француз ведет переговоры с руководством английского клуба. Также в клубе рассматривают кандидатуры экс-игроков «Челси» Джона Терри и Фрэнка Лэмпарда.

С ноября 2019-го Анри руководит «Монреаль Импэкт», выступающем в Главной лиге футбола (MLS) в Северной Америке. Контракт француза с клубом истекает в конце сезона-2021. В 2018-2019 годах Анри занимал пост главного тренера «Монако». До этого он был частью тренерского штаба сборной Франции.

Анри известен по выступлениям за «Монако», «Ювентус», «Арсенал», «Барселону» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Француз по два раза становился чемпионом Англии и чемпионом Испании. В составе сборной Франции выигрывал чемпионат мира и чемпионат Европы.

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