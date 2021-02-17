Фуркад посчитал наказание для российских спортсменов бессмысленным

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад признался, что не видит смысла в тех санкциях, что наложены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) на российский спорт. Об этом сообщает ТАСС.

Наказание российских спортсменов в нынешнем виде 32-летний Фуркад считает странным и бессмысленным. По мнению спортсмена, санкции должны быть иными.

14 февраля норвежский биатлонист Йоханнес Бе потребовал ужесточения наказания для российских атлетов. Это высказывание вызвало реакцию в Госдуме.

Согласно предписаниям WADA, российские спортсмены не могут использовать государственную символику на международных стартах. Запрет касается как чемпионатов мира, так и Олимпиад.

Фуркад объявил о завершении карьеры в марте 2020-го. Помимо пяти побед на Олимпиадах, в активе француза 13 титулов чемпиона мира и семь побед подряд в общем зачете Кубка мира, что является абсолютным рекордом.