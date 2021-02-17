В Совфеде прокомментировал слова Столтенберга о противостоянии с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пытается придать большей значимости своей должности, заявляя о необходимости противостояния альянса России, заявил первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор отметил, что вместо того, чтобы способствовать снижению напряженности, генсек НАТО каждый раз предлагает новые идеи по военному противостоянию России. «Столтенберг — настоящий ястреб, представляет одну из самых небольших стран Европы, я имею в виду Норвегию, а так воюет, как будто всю жизнь на полях сражений провел или он что-то в этом особо понимает», — заявил Джабаров.

Ранее Столтенберг заявил о необходимости принятия в 2021 году новой стратегической концепции альянса, нацеленной на сдерживание России и Китая. Генсек напомнил, что в концепции 2010 года говорилось о партнерстве с Россией, однако сегодня «мы видим агрессивные действия по отношению к соседям и ситуация сильно изменилась». Он призвал расширять диалог с «одинаково мыслящими с нами государствами по всему миру, чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности, — таким странам, как Россия и Китай».