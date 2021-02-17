Нурмагомедов захотел боя на стадионе «Барселоны»

Россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайту в сторис своего Instagram. На это обратили внимание в Daily Mail.

«Дэйна! Как насчет поединка на "Ноу Камп" перед 100 тысячами зрителей?» — предложил 32-летний боец смешанного стиля (MMA). Нурмагомедов посетил матч 1/8 Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен».

Нурмагомедов наблюдал за поражением каталонцев с трибун стадиона «Барселоны». Сине-гранатовые проиграли ПСЖ со счетом 1:4. Ранее 17 февраля россиянин признался, что с детства мечтал стать футболистом.

Нурмагомедов покинул UFC осенью 2020-го. Он в третий раз защитил пояс чемпиона организации в легком весе, одолев американца Джастина Гейджи. На его счету 29 побед в 29 поединках.