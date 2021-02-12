Глава UFC обратился к Нурмагомедову

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт обратился к россиянину Хабибу Нурмагомедову в ходе интервью с журналистом ESPN Бреттом Окамото. Видео доступно в YouTube.

Уайт вспомнил о встрече с 32-летним россиянином в Абу-Даби накануне UFC 257 в январе. «Мы прекрасно побеседовали. Я очень ценю Хабиба и как бойца, и как человека», — отметил глава промоушена. Он подчеркнул, что Нурмагомедова не стоит списывать со счетов.

«Я знаю, что он вернется ради правильного боя. Я знаю это, и ты это знаешь, Хабиб», — произнес Уайт, глядя в камеру. «Не бывает такого, что парень, который вот-вот доведет количество побед до 30, просто потеряет желание драться», — добавил функционер.

Встреча Уайта и Нурмагомедова прошла в Абу-Даби в январе. Глава UFC запланировал еще одну беседу с российским бойцом уже в Лас-Вегасе.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Он защитил пояс в поединке с Джастином Гейджи в октябре 2020-го и объявил об уходе из спорта.