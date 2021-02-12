Глава UFC отказался лишать Нурмагомедова чемпионского пояса

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в интервью YouTube-каналу Complex заявил, что отказывается лишать российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова чемпионского пояса.

Уайт рассказал, что в скором времени встретится с Нурмагомедовым в Лас-Вегасе. «UFC не отказывается от Хабиба. Хабиб — чемпион. Мы с ним поужинаем и посмотрим, что будет дальше», — добавил глава промоушена.

10 февраля Нурмагомедов заявил о готовности освободить титул чемпиона UFC в легком весе, добавив, что промоушену давно пора оставить его в покое. Он отметил, что ждет ответа от Уайта, который должен перестать его мучить. До этого спортсмен рассказал, что глава UFC вскоре должен обнародовать его сообщение с решением о продолжении карьеры.

Нурмагомедов заявил об уходе из смешанных единоборств после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября прошлого года, когда в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе. Он объяснил свое решением тем, что обещал матери завершить бойцовскую карьеру.