Спорт
 
Последние новости
ЦБ сохранил ключевую ставку
В Москве обнаружили десятки «элитных» коммуналок
Врач раскрыла пользу носков во время сна и вызвала споры в сети
Турист добровольно вошел в транс на отдыхе в США и решил засудить гипнотизера
Москве предрекли абсолютный рекорд по сугробам и «пик ненастья» 
Россиянка вывезла двоих детей в лесополосу, раздела их догола и оставила умирать
Кремль оценил ситуацию с уровнем жизни в России
Кремль отреагировал на видео с угрозами спикера парламента Дагестана
Названа запускающая российский «Искандер» эсэмэска
Навальный снова устроил перепалку в суде
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава UFC отказался лишать Нурмагомедова чемпионского пояса

Перейти в «Мою Ленту»
Дэйна Уайт
Дэйна Уайт
Кадр: Complex / YouTube

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в интервью YouTube-каналу Complex заявил, что отказывается лишать российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова чемпионского пояса.

Уайт рассказал, что в скором времени встретится с Нурмагомедовым в Лас-Вегасе. «UFC не отказывается от Хабиба. Хабиб — чемпион. Мы с ним поужинаем и посмотрим, что будет дальше», — добавил глава промоушена.

10 февраля Нурмагомедов заявил о готовности освободить титул чемпиона UFC в легком весе, добавив, что промоушену давно пора оставить его в покое. Он отметил, что ждет ответа от Уайта, который должен перестать его мучить. До этого спортсмен рассказал, что глава UFC вскоре должен обнародовать его сообщение с решением о продолжении карьеры.

Нурмагомедов заявил об уходе из смешанных единоборств после победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября прошлого года, когда в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе. Он объяснил свое решением тем, что обещал матери завершить бойцовскую карьеру.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Нурмагомедов заявил о готовности освободить титул чемпиона UFC
Нурмагомедов рассказал о бое своей мечты
Нурмагомедов отправил главе UFC сообщение с решением о продолжении карьеры
Другие материалы рубрики
Спорт00:0127 декабря 2020
Анна Щербакова

«Хотелось выйти и зажечь!»

Триумф Щербаковой, слезы Тутберидзе и жалобы Плющенко: итоги чемпионата России по фигурному катанию
10:56 8 февраля

Нурмагомедов отреагировал на убийство бойцами ОМОН экс-главы села в Дагестане

09:56 8 февраля

Овечкин оформил дубль в матче НХЛ и приблизился к рекорду

09:29 8 февраля

Обнародован гонорар Волкова за победу над Оверимом

Спорт00:0126 декабря 2020
Артем Дзюба

«Футбол, в который мы играем, устарел»

Провал российских клубов, конфуз Дзюбы и скандал в сборной. Чем запомнился 2020-й любителям футбола?
07:16 8 февраля

Медведева отреагировала на поражение от команды Загитовой на турнире в Москве

00:12 8 февраля

«Челси» обыграл худшую команду АПЛ и вышел на пятое место

23:38 7 февраля

Защитник «Челси» отметился нелепым автоголом в матче АПЛ

Спорт00:0124 декабря 2020

«Я растерзал всех»

Триумфальный уход Нурмагомедова, Хабиб 2.0 и новые чемпионы из России. Чем запомнится 2020-й в MMA?
22:11 7 февраля

Появилось видео хет-трика Головина в чемпионате Франции

21:22 7 февраля

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» и упрочил лидерство в АПЛ

20:58 7 февраля

Команда Загитовой победила на Кубке Первого канала

Россия
Пятеро рабочих погибли в Подмосковье
«Начал лицо открывать и увидел — глаз нет»
В Дагестане женщина выдала кукол за мертвых младенцев. Что заставило ее пойти на это?
В Москве на треть сократится число коек для пациентов с коронавирусом
«Старая модель разрушилась»
Поиск счастья, деньги и насилие: почему в России рождается все меньше детей
Опубликованы показания похоронившей кукол вместо детей россиянки
«Говорили, сама смертница, да еще смертника родила»
Горы таблеток, страх и надежда: как в России живут матери и их дети с ВИЧ
«Вжимал меня в диван и фотографировал»
Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
Все материалы
Мир
Норвегия выслала дважды нарушившего ПДД водителя-иностранца
«Запад предпочел лишь наблюдать»
«Арабская весна» могла дать египтянам демократию. Почему спустя 10 лет страна вернулась к диктатуре?
Россия предупредила Евросоюз о последствиях новых санкций
«Дружба с Россией — важный фактор нашей безопасности»
Россия отправляет в Индию вакцину и оружие. Как повлияют на дружбу двух стран американские санкции?
США разместят бомбардировщики у северных границ России
Израильтяне тайно продавали ракеты иностранцам
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Слабый президент, жесткая команда»
Зеленский был надеждой Украины. Почему через два года после выборов страна хочет нового президента?
Украинская оппозиция начала процедуру импичмента Зеленского
Президента обвинили в попытке узурпации власти
Жительницы города Шуша в подвале во время воздушной тревоги«Дети не должны это видеть»
Страх, бомбежки и обида на Россию. Какой запомнил карабахскую войну молодой репортер
Все материалы
Экономика
В Северной Корее не нашли идей по спасению экономики
Витаминное голодание
Почему запретили мобильное приложение iHerb
Нетрадиционные ценности
Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян?
Санкции США обрушили поставки китайских телефонов в Россию
«Марийхолодмаш» купил завод «Криспи» в Московской области
Почти даром
Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
Все материалы
Силовые структуры
Найдены нестыковки в деле о подмененных на кукол младенцах в Ставрополе
«Клиенты просят секса в долг»
Безработица, конкуренция и грабежи. Как пандемия COVID-19 изменила жизнь российских проституток?
Обнаруживший на похоронах кукол вместо младенцев россиянин рассказал подробности
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Россиянку признали виновной в фейке об обязательной вакцинации и оштрафовали
«Откуда берут людей в органы — никого не интересует»
Убийство в отделе полиции потрясло Дагестан. Почему бойцы ОМОН расстреляли бывшего главу села?
В России майора полиции уволили за видео в TikTok
Все материалы
Наука и техника
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»
Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
Все материалы
Спорт
МТС объединила футбол и киберспорт
Алина Загитова «Это круче, чем Олимпиада!»
Слезы Медведевой, радость Загитовой и триумф Валиевой. Чем запомнится командный турнир в Москве?
Уральский Халк пошутил об опасности тренировок в Дагестане
«Этот парень опасен для чемпиона»
Русский Драго нокаутировал легенду UFC. Теперь он готов биться за титул
Нурмагомедов рассказал об отношениях с матерью
«Он назвал меня негром и ударил по голове»
Насмешки, угрозы и травля. Через какие испытания прошел первый чернокожий игрок в истории НХЛ
Девушка-боец UFC полностью обнажилась перед камерой
Все материалы
Культура
Звезда «Сексуального просвещения» раскрыла последствия съемок мастурбации
Ищи-свищи
Похищения, паранойя и миллениалы-убийцы: как сериал «В поиске» высмеивает поколение 30-летних
Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае из-за коронавируса
«Я хочу умереть на своих условиях»
История американки, которая перепробовала все способы лечения и решилась на эвтаназию
Певец The Weeknd показал ужаснувшие фанатов последствия «пластической операции»
Диана Буркот«Беднота в каждой квартире»
Семейные травмы, бутылка рома и гражданин Антоха: лучшая музыка месяца
Заставку «Симпсонов» воссоздали из стоковых видео
Все материалы
Интернет и СМИ
Популярное приложение заразило смартфоны миллионов пользователей
«Создавался совсем не для эротики»
 
Ведущую «Слабого звена» разочаровали пришедшие к ней на шоу комики
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Российский блогер выбежал на поле в США и развеселил зрителей
Троянский конь
Напуганные новой политикой WhatsApp люди ринулись в Telegram и Signal. Но так ли они безопасны?
Определен самый популярный способ мошенничества в интернете
Все материалы
Ценности
Сиденье с личного унитаза Гитлера купили за миллион рублей
Дженнифер Лопес остригла волосы и попала на обложку журнала
Джаред ЛетоГрубая красота
Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Россиянам дали советы по выбору цветов на День всех влюбленных
Усатый гедонист
Бисмарк обожал дуэли, морфин и изменять жене с русской княгиней. Как ему удалось возглавить страну?
Эксперты назвали самые странные тренды в пластической хирургии
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Диетолог располнела и рассказала о похудении на 33 килограмма за 12 месяцев
Женщина сбросила 100 килограммов и столкнулась с неожиданной проблемой
Женщина притворилась больной раком, собрала миллионы рублей и попала в тюрьму
Похороненную заживо религиозную женщину успели спасти полицейские
«Если ты не моя, значит, ничья»
Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
Все материалы
Infiniti подняла цены на два бестселлера в России
Ностальгия без боли: тест Lada Niva Travel
Семейная сага про «Ниву»: по Жигулевским горам на обновленной Ниве Travel, которая снова Lada
Появилась информация о стоимости обновленного Lada Largus
Новый Renault Duster для России во всех подробностях
Интерьер от Арканы, турбомотор, множество новых опций и другие детали о новом Дастере
Купе-кроссовер Alpha Jax получил внешность в стиле ретро
Какая модель популярнее? Викторина о ликвиде и неликвиде
Любопытные закономерности в продажах новых машин по итогам 2020 года
Новый Infiniti QX60 получит классический автомат
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы