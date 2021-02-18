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Захарова оценила перспективу улучшения отношений России и США

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: МИД России / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила перспективу улучшения отношений России и США. По ее мнению, в ближайшие месяцы этого не произойдет, сказала дипломат в эфире YouTube-канала «Антонимы».

«Я думаю, что резкого улучшения не будет. Говорить об улучшении таком не резком, но постепенном: я не уверена, что в ближайшие месяцы мы это будем наблюдать», — заявила Захарова.

11 февраля новая администрация США отказалась отменять санкции против России, введенные из-за событий на Украине, а также навсегда отказалась призвать Крым российским. В ответ на это депутат Государственной Думы Руслан Бальбек отметил, что Москва не признает США дружественным государством, пока американские власти не перестанут вмешиваться во внутренние дела России.

Антироссийские санкции были введены США, Евросоюзом и рядом других стран в связи с вхождением Крыма в состав России в 2014 году и обострением ситуации на юго-востоке Украины. Экономические ограничения регулярно продлеваются.

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