Россиянам напомнили об уголовном наказании за заражение других людей COVID-19

Заболевшие COVID-19, контактировавшие с больными или нарушившие санитарные требования россияне в отдельных случаях могут быть привлечены к уголовной ответственности вплоть до реального наказания, напомнил Верховный суд РФ в обзоре судебной практики.

Так, пациенты с коронавирусом или контактные лица при нарушении санитарных правил и ограничений, например, режима самоизоляции, при использовании общественного транспорта или посещении массовых мероприятий могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 236 УК РФ.

Если подобные нарушения приведут к массовому заболеванию других людей, то гражданина ждет ответственность по части 1 статьи 236 УК, предполагающей штрафы от 500 до 700 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Максимальное наказание по этой статье — реальный срок до семи лет для тех нарушителей, по вине которых умерли двое или более человек.

Закон об уголовной ответственности за нарушение карантина и лишении свободы до пяти лет за фейки о коронавирусе Госдума приняла 31 марта 2020 года. Поправки были внесены в статью 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Согласно документу, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, наказание составит до семи лет лишения свободы. Штрафы могут составить до двух миллионов рублей. 1 апреля 2020 года президент России Владимир Путин подписал данный закон.