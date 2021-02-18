Главу UFC сравнили с Трампом

Журналист Карим Зидан раскритиковал президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайта за его отношение к работникам прессы. Статья колумниста опубликована в The Guardian.

Зидан привел несколько случаев, когда Уайт позволял себе оскорбления в адрес журналистов. В частности, глава UFC назвал «чмом» Ариэля Хельвани, когда последний раскритиковал Джину Карано, сравнившую политический климат в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов к власти в 1930-х.

При этом Зидан сравнивает Уайта с 45-м президентом США Дональдом Трампом. Колумнист напоминает, что экс-глава государства также негативно относился к ряду репортеров.

В дополнение к статье Зидан отметил, что многие журналисты опасаются задавать острые вопросы Уайту. Неудобными темами, по мнению колумниста, являются гонорары бойцов, а также связь UFC с «авторитарными режимами».

В мае 2020-го Уайт обрушился с критикой на представителей прессы. Тогда промоутер обвинил журналистов в попытках сорвать турниры UFC во время пандемии. В медиа неоднократно появлялись материалы, где негативно оценивалась готовность Уайта проводить ивенты в разгар пандемии COVID-19.