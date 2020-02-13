В США обеспокоились связью UFC с Кадыровым

Обозреватель портала Bloody Elbow Карим Зидан выразил обеспокоенность связью Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на фоне убийства блогера Имрана Алиева во Франции. Заметка доступна на сайте американского портала.

Зидан охарактеризовал Алиева как «критика Кадырова». При этом автор статьи подчеркнул, что причастность чеченского лидера или его окружения к убийству блогера не установлена. Однако, как утверждает Зидан, инцидент напомнил о целом ряде убийств и поднял вопрос об уместности поддерживания отношений с чеченским лидером со стороны UFC. По словам американского журналиста, промоушен — одна из немногих организаций, которая поддерживает связь с Кадыровым.

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Зидан напомнил, что первым общение с Кадыровым начал бывший чемпион UFC бразилец Фабрисио Вердум. В 2015 году спортсмен объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с бойцовским клубом «Ахмат». Автор статьи также привел слова тогдашнего вице-президента по связям с общественностью UFC Дэйва Шоллера, который подчеркнул, что бойцы организации действуют как частные лица. При этом функционер заметил, что они должны помнить о том, что их поступки отражаются на репутации UFC и спорта в целом.

Кадыров неоднократно становился гостем турниров UFC. Так, в сентябре 2019-го он посетил UFC 242 в Абу-Даби, где в главном бою вечера победу праздновал российский чемпион организации Хабиб Нурмагомедов. Также глава Чечни присутствовал на первом турнире UFC в России осенью 2018-го.

Зидан специализируется на расследованиях в MMA. Он получил широкую известность, благодаря публикациям о менеджере Нурмагомедова Али Абдель-Азизе

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