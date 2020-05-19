Глава UFC обвинил журналистов в попытках сорвать майские турниры организации

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт обвинил журналистов в попытках сорвать турниры организации, которые прошли в мае. Об этом сообщает The Guardian.

По мнению функционера, в американской прессе выходило большое количество заметок, авторы которых призывали запретить проведение соревнований из-за пандемии коронавируса. Это осложняло работу UFC по организации ивентов. Уайт подчеркнул, что UFC проделал огромную работу, чтобы турниры были безопасными для участников.

Организация провела три турнира в в Джексонвилле (США, штат Флорида) в период с 9 по 16 мая. Соревнования проходили без зрителей. Главным боем недели стал поединок американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, завершившийся победой последнего.

Изначально соперником Фергюсона должен был стать чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, но боец не смог вылететь из России из-за ограничения авиасообщения.

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