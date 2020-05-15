Гэтжи отверг бой с «жадным ублюдком» Макгрегором

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи заявил, что не станет биться с ирландцем Конором Макгрегором даже с учетом солидного гонорара. Отрывок из готовящегося к выпуску интервью предоставил журналист Бретт Окамото.

31-летний американец отметил, что после победы над Тони Фергюсоном он может сам выбрать соперника. Он отверг возможность драться с Макгрегором в пользу поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. «Конор растерял уважение в бойцовской среде. Понимаю, ему, наверное, плевать, но это так. Для меня важен поединок с Хабибом, и я выберу именно его. Ведь не все такие жадные ублюдки, как Макгрегор», — добавил Гэтжи.

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После турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макгрегор обратился к Гэтжи и вызвал его на поединок. Сам же американец после победы над 36-летним Фергюсоном в главном поединке ивента заявил, что рассчитывает на поединок за пояс чемпиона промоушена в легком весе. Позже глава UFC Дэйна Уайт рассказал о планах организации на этот бой.

На UFC 249 Гэтжи прервал победную серию Фергюсона, который не уступал в октагоне на протяжении восьми лет.

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