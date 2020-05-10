Фергюсон попал в больницу после первого за восемь лет поражения

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон попал в больницу после поражения от соотечественника Джастина Гэтжи на турнире UFC 249. Об этом сообщает TalkSport.

Фергюсон получил несколько серьезных рассечений и гематом, которые потребовали вмешательства медиков. Отмечается, что в больнице у бойца также диагностировали травму ноги.

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36-летний Фергюсон проиграл техническим нокаутом в пятом раунде боя. Гэтжи завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе. Фергюсон отдал должное оппоненту, назвав Гэтжи «хорошим бойцом».

Последний раз Фергюсон проигрывал в 2012 году. Тогда американец уступил судейским решением соотечественнику Майклу Джонсону.

Беспроигрышная серия Фергюсона насчитывала 12 побед. Это рекорд в его весовой категории.

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