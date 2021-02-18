Названы суммы сделок с элитным жильем в Москве

Специалисты международного агентства элитной недвижимости Savills назвали суммы сделок на рынке элитного жилья в Москве. В сравнении с 2020 годом в январе 2021-го показатель повысился на 8 процентов, что свидетельствует о восстановлении сегмента недвижимости после пандемии. Об этом говорится в материалах, которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».

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Согласно исследованию, в январе 2021-го было продано 86 объектов, общий бюджет которых превысил миллион долларов (на тот момент более 76 миллионов рублей). Соответственно, за первый месяц нового года повысился и средний бюджет сделки с элитным жильем. Он увеличился на 22 процента, достигнув 110 миллионов рублей. Больше всего — на 20 процентов — увеличилась доля сделок с объектами, стоимость которых варьировалась от 700 тысяч до миллиона рублей за квадратный метр.

Что касается метража объектов, то чаще всего покупатели отдавали предпочтение квартирам площадью от 125 до 150 квадратных метров. В итоге средняя площадь лота составила 146 «квадратов», что на 11 процентов больше, чем год назад.

Представители компании прокомментировали динамику на рынке и сравнили ее со значениями, существовавшими до начала пандемии коронавируса. «Последняя статистика сделок показывает, что сегмент элитной жилой недвижимости Москвы полностью вернулся к докарантинным значениям, которые были в начале прошлого года», — пояснили в Savills.

В декабре 2020-го стало известно, что за год цены на столичное жилье в высоком ценовом сегменте выросли в среднем на 15-25 процентов, а средний бюджет объекта достиг 200 миллионов рублей. Тогда эксперты спрогнозировали дальнейший рост показателя в 2021-м и связали предположение с увеличением себестоимости строительства.

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