В «Анжи» оценили шансы Нурмагомедова стать футболистом

Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Абсалутдин Агарагимов оценил шансы российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова стать профессиональным футболистом. Его слова приводит «РБ-Спорт».

«Он человек с сильным духом и с большим желанием. Он это доказал и всегда добивался своей цели. Наши двери открыты для него, так что ждем», — заявил Агарагимов. Он также посчитал, что Нурмагомедов должен отдавать себе отчет в том, что профессиональный футбол разительно отличается от любительского.

17 февраля Нурмагомедов признался, что с детства мечтал стать футболистом. 32-летний боец отметил, что «футбол — это и есть спорт». До этого в сети появилось видео товарищеского матча спортсмена с друзьями и знаменитостями.

Осенью 2020-го Нурмагомедов объявил об уходе из MMA. Он известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Россиянин завершил выступления в статусе чемпиона организации.

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