Алексей Панин назвал стоимость своей квартиры в Испании

Российский актер Алексей Панин назвал стоимость своей квартиры, которая находится в испанском городе Торревьеха в провинции Аликанте. Он озвучил сумму в интервью с ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Аленой Жигаловой.

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По словам актера, он владеет «хорошей, но простой квартирой», за которую отдал чуть более 70 тысяч евро (более 6,2 миллиона рублей), включая расходы на оформление документов. Изначально Панин хотел приобрести жилье в итальянской коммуне Форте-деи-Марми, но у него не было достаточно средств на переезд туда.

Во время разговора Панин также рассказал о недвижимости в России. Он владеет квартирой в столичном районе Коньково, которая осталась после смерти родственников, а также домом во Владимирской области. По словам Панина, все его владения стоят немного. Он планирует сдавать квартиру в аренду, а дом продать.

Алексей Панин получил вид на жительство в Испании в августе 2020 года. Тогда он сообщил своим подписчикам в Instagram, что отметил событие, хотя до этого момента не употреблял алкоголь в течение двух месяцев. Несколько месяцев спустя актер снял на видео интерьер жилого дома, в котором находится квартира.

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