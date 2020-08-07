Российский актер Алексей Панин получил вид на жительство в Испании. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«Я даже вчера, по такому случаю, напился. (...) Не пил два месяца, но получение ВНЖ [вида на жительство] стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!» — поделился актер.

В январе Панин признался, что хочет увезти свою дочь подальше от русских людей и от советского менталитета. «Пусть она с 16 лет зарабатывает официанткой, пусть прокладывает себе дорогу, но только чтоб ее окружали не русские люди», — заявил он. По словам актера, для идеальной жизни ему необходима маленькая квартира, деньги для того, чтобы прокормить семью и заплатить за коммунальные услуги, и велосипед для поездок. «[Хочу], как все нормальные европейцы, жить и радоваться жизни», — добавил артист.

Панин неоднократно выступал с критикой в адрес россиян. Так, в феврале он назвал 70 процентов граждан закомплексованными и ущербными людьми. Артист пожаловался, что «Россия выпускает дураков в промышленном масштабе». В апреле 2019-го он опубликовал несколько постов в Instagram, в которых «обличил» отрицательные качества россиян. В частности, он назвал некоторых российских граждан «обществом злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя». До этого он писал, что Россия погрязла в нищете и коррупции, а остальные страны смотрят на российских граждан как на дикарей. «Грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя!» — написал он.