Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире

Российский актер Алексей Панин привязал свою дочь к батарее за то, что она устроила беспорядок в квартире. Видео случившегося опубликовал телеканал «Звезда».

Изначально ролик появился в Instagram-аккаунте артиста, однако позднее он удалил публикацию. В ней видно, как Панин показывает девочке грязные пеленки на полу кухни, бьет ремнем по стулу, а затем привязывает ребенка к батарее со словами: «Бабушка придет и отвяжет».

Отмечается, что многие пользователи не поверили в то, что Панин действительно издевается над ребенком. В комментариях они предположили, что это шуточный ролик или попытка пиара. Некоторые отметили хорошую актерскую игру дочери.

В июле актер опубликовал видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету. Возможность комментирования видео он закрыл, попросив людей высказывать свое мнение в комментариях к предыдущему посту. Там Панин опубликовал фото царя Николая II, который дает своей дочери сделать затяжку из сигареты в мундштуке. Подписчики не оценили аллюзию и обрушились с критикой на Панина, обвинив его в развращении ребенка.

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