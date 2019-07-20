Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой

Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.

Возможность комментирования видео актер закрыл, попросив людей высказывать свое мнение в комментариях к предыдущему посту. Там Панин опубликовал фото царя Николая II, который дает своей дочери сделать затяжку из сигареты в мундштуке. «Царствуй на страх врагам! Курение в семье Николая II. Николай II с дочерью курят сигарету в длинном мундштуке. Всем добра!» — отметил артист.

Подписчики аллюзию не оценили и обрушились с критикой на Панина: «Зачем ребенка развращать», «Девочка с сигаретой — ужасное зрелище!», «Ужас, я бы руки оторвала».

Ранее Панин заявил, что у части россиян большие проблемы с сексом. По его словам, создается впечатление, что многие комментаторы в его блоге «никогда не слышали про темы БДСМ, фистинг, куколд, свинг», будто слезшие с пальмы первобытные люди.

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