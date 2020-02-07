Алексей Панин назвал 70 процентов россиян закомплексованными и ущербными людьми

Актер Алексей Панин в эфире шоу «Голая правда» назвал 70 процентов россиян закомплексованными и ущербными людьми. Запись передачи опубликована на YouTube-канале Лены Лениной.

Он пояснил, что не хочет оскорблять граждан страны, ведь «дураков хватает везде». При этом артист пожаловался, что «Россия выпускает дураков в промышленном масштабе».

«Не могу сказать точное соотношение, но 70 процентов населения — это закомплексованные, недалекие, злые, ущербные люди», — высказался он. По мнению актера, по числу дураков страну можно сравнить с Буркина-Фасо и Угандой.

Ранее Панин возмутился издевками со стороны комика Гарика Харламова. Артист признался, что появляющиеся в сети видео сексуального характера с его участием являются настоящими, за исключением интимного ролика с собакой. Он пояснил, что ему неприятно, что после этих видео Харламов начал его высмеивать, хотя раньше он вместе с другими участниками Comedy Club прыгал перед Паниным «на задних лапах». Актер также заявил, что не поддерживает травлю жены Харламова Кристины Асмус из-за секс-сцены в фильме «Текст».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!