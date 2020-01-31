Панин возмутился издевательствами со стороны Харламова и вспомнил об Асмус

Российский актер Алексей Панин в ходе шоу блогера Давида Манукяна возмутился издевками со стороны комика Гарика Харламова. Запись передачи была опубликована на YouTube-канале DAVA.

Артист признался, что появляющиеся в сети видео сексуального характера с его участием являются настоящими, за исключением интимного ролика с собакой. Он пояснил, что ему неприятно, что после этих видео Харламов начал его высмеивать. «Когда я был одним из самых востребованных артистов, пока такое количество скандалов про меня не просочилось в СМИ, меня приглашали на Comedy Club. Они все, ***** [блин], прыгали передо мной на задних лапах. Я знаю, как Гарик Харламов передо мной прыгал. Я бы с морально-этической точки зрения никогда бы не позволил себе оскорбить человека», — отметил Панин.

Актер также вспомнил про жену Харламова, актрису Кристину Асмус, которая столкнулась с травлей из-за интимной сцены в фильме «Текст». «Я не могу понять, почему вообще это вызвало какой-то общественный резонанс. Обыкновенная артистка снялась в какой-то постельной сцене. Почему это такой ажиотаж вызывает?» — удивился он.

В прошлом году Харламов опубликовал в своем Instagram-аккаунте несколько мемов, в которых высмеивались интимные видео с участием Панина. Позднее он также шутил над актером в Instagram-stories.

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