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Панин захотел увезти дочь подальше от «русских людей»

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Алексей Панин
Алексей Панин

Актер Алексей Панин признался, что хочет увезти свою дочь подальше от русских людей и от советского менталитета. Артист описал, как видит идеальную жизнь нормального европейца, интервью с ним опубликовано на YouTube-канале DAVA.

«Я хочу перевезти свою маму, свою дочку. Хочу, чтобы моя дочка воспитывалась не в советском-российском обществе, не в этом менталитете. Пусть она с 16 лет зарабатывает официанткой, пусть прокладывает себе дорогу, но только чтоб ее окружали не русские люди», — признался Панин.

«Я хочу уехать. Я не хочу больше, как раньше, сниматься в 5-20 проектах параллельно. Мне больше не нужен дом на Рублевке. Мне нужна маленькая квартира, деньги, чтобы я мог прокормить свою семью, заплатить за коммунальные услуги, и на велосипеде, ***** [черт возьми], больше не на BMW, ездить туда, куда хочу. Как все нормальные европейцы жить и радоваться жизни», — добавил артист.

В том же интервью Панин возмутился издевками со стороны комика Гарика Харламова и вспомнил о Кристине Асмус.

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Предыстория: Панин возмутился издевательствами со стороны Харламова и вспомнил об Асмус
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