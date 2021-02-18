Миллионы черных жуков оккупировали дом мужчины

Житель австралийского штата Тасмания заметил, что территорию перед входной дверью его дома оккупировали миллионы маленьких черных жуков. Причиной появления насекомых стала высокая влажность в регионе. Об этом сообщает DailyMail.

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Мужчина по имени Кайл Мэнтон (Kyle Manton) вышел из своего дома в городе Гамильтон. Изначально он подумал, что перед входом появился гравий. Однако, пристально посмотрев на покрытие, он понял, что территория покрыта жуками. Мэнтом снял произошедшее на видео и поделился им с пользователями сети. Некоторые из них сравнили ситуацию с событиями из фильма ужасов, а другие назвали ее концом света.

Вскоре эколог из местного музея определил вид насекомых — жуки из подсемейства хрущи. Они активно размножаются в условиях повышенной влажности, особенно после дождя. Оказалось, что недавно в городе прошел сильный ливень. По словам эксперта, такие насекомые питаются растениями и вредят пастбищам.

В ноябре 2020 года жительница Австралии обнаружила в ванной комнате семь темных гнезд. Женщина пришла в ужас, когда узнала, что в таких коконах откладывают яйца грязевые осы. Специалист посоветовал владелице аккуратно убрать гнезда со стены, пока насекомые неактивны.

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