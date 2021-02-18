Россиянку накажут за полтора десятка «сожителей»

В Ярославле возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, фиктивно поставившей на учет 16 иностранных граждан. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД России.

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Полтора десятка фиктивно зарегистрированных нашли в одной из коммунальных квартир в Ленинском районе города. Полицейские выяснили, что мигрантов прописала владелица комнаты — женщина 1993 года рождения. При этом россиянка изначально не планировала предоставлять «сожителям» площадь для проживания.

Ей грозит наказание по статье Уголовного кодекса о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Женщину могут оштрафовать на сумму от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо назначить ей наказание в виде принудительных работ, либо отправить в тюрьму на срок до трех лет.

В сентябре прошлого года в Екатеринбурге суд вынес приговор местной жительнице, которая фиктивно зарегистрировала в своей квартире более полутысячи мигрантов. Суд признал ее виновной и наказал финансово — женщине назначили штраф в размере 110 тысяч рублей. В 2018 году громкий скандал разгорелся вокруг другой екатеринбургской квартиры — в ней нашли более девяти тысяч прописанных. Владелец жилья утверждал, что все они его друзья. Суд оштрафовал мужчину на 400 тысяч рублей.

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