Депутат предложил назвать улицу в честь актера Андрея Мягкова

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил назвать улицу и сквер в городе в честь покойного народного артиста РСФСР, известного по роли в фильме «Ирония судьбы», Андрея Мягкова. Для решения вопроса Цивилев обратился в местный комитет по культуре. Об этом сообщают РИА Новости.

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По словам депутата, назвать улицу именем актера можно в строящихся районах на окраине города, так как переименование улиц в центре запрещено. Однако в этом районе можно наименовать сквер. Цивилев посчитал такое решение логичным, так как «учреждения культуры у нас находятся в центральной части города».

Цивилев отметил, что уже занялся решением этого вопроса и намерен обсудить его с профильным ведомством. Он также рассказал о планах провести опрос среди местных жителей, чтобы выбрать место, где будет наиболее уместно увековечить имя актера.

О смерти Андрея Мягкова стало известно ранее в четверг. Ему было 82 года. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Актер потерял сознание, когда находился у себя дома. Его супруга актриса Анастасия Вознесенская вызвала скорую помощь, но Мягков скончался до приезда медиков.

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